Martinsoni kommentaar: Kelle poolt on Vassiljev ja Co, Venemaa või Ukraina? Selget vastust pole

Jah, igaühel on õigus valida endale sõpru, nendega kesvamärga juua ja rüüpe kõrvale juttu puhuda. Ainult et miks koosviibimist, mis nägude järgi otsustades kõigile rahulolu pakkus, sotsiaalmeedia kaudu maailmale jagada? Asjatu on vabandada, et tema pani pildi üles, aga mitte mina. Jah, aga sina olid pildil ja sellega igati nõus. Ent probleem ei peitu siin.