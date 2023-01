Vennad Böd võtsid kaksikvõidu, haigusega kimpus eestlased jälitussõitu ei pääsenud

Eestlased paraku 60 parema hulka ei mahtunud, mis tähendab, et jälitussõitu neil asja pole. Rene Zahkna oli 62. (2; +3.24,8), Robert Heldna 81. (1; +4.16,4) ning MK-sarjas debüüdi teinud Tuudor Palm 82. (1; +4.18,8).

Eesti laskesuusaliidu peasekretär Hillar Zahkna rääkis Delfile, et mõnevõrra ootamatu koosseisu põhjuseks oli Raido Ränkeli ja Kristo Siimeri haigestumine. Kui Siimer on kõigi eelduste kohaselt Rupholdingus toimuvaks MK-etapiks jälle rivis, siis Ränkel on endiselt haige ning tema konditsiooni hinnatakse jooksvalt.