(Spordi)maailmas on mõndagi vinklist väljas. Suusahüpped on ägedad, murdmaa samuti, paeluvad publikut, aga pane need alad kokku... Mille pagana pärast peab igati atraktiivne kahevõistlus võitlema eksistentsi ees? Miks on jõutud suisa nii kaugele, et ala võib kaotada olümpiastaatuse?