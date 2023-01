DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves: Ramsaus veedetud aeg oli väga rõve. Nüüd on pea puhas ja saab jälle hüppamist nautida

Ilves näitas kodusel MK-etapil 96-meetrist õhulendu, millega kogus 126,8 punkti. Vaid sakslane Julian Schmid suutis temast enam punkte koguda - 128,2. Suusarajal annab see sakslasele 1,4-sekundilise edu.

Tugeva hüppajana tuntud 26-aastane Ilves on käimasoleval hooajal just hüppemäel enesekindlusega hädas olnud. Viimati detsembri keskpaigas Austrias Ramsaus võistelnud - seda olude sunnil pooleldi laenatud varustusega - eestlane on vahepealse aja töötanud enesekindluse leidmise kallala. „Naljakas isegi öelda, aga hüpped on praegu stabiilsed,“ sõnas ta Eesti ajakirjanikele. „See ei ole üleöö tulnud, jõulude ja aastavahetuse ajal tegime retsilt tööd. Kümneid tunde on läinud sinna, et tunnetus tagasi leida.“