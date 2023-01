Andres Oper: olen läbi ja lõhki eestimeelne inimene, viimased päevad on olnud rasked

Eesti jalgpallikoondise abitreener ja 134-kordne internatsionaal Andres Oper tõdes Delfile ja Eesti Päevalehele antud usutluses, et tunneb end eelmise aasta lõpus lahvatanud pildiskandaali pärast pahasti, on läbi ja lõhki eestimeelne inimene ning loodab, et kogu see juhtum ei jäta inimeste vahele lõhet.