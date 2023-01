Tartu Ülikool tegi esimesel poolajal Tallinna Kaleviga sotid selgeks

Tallinna Kalev/Audentesel on Paf liiga tabelis 15 mängust 3 võitu, mis annab 16 meeskonna seas 14. koha. Tartu Ülikool on 12 võidu ja 4 kaotusega neljandal positsioonil. 30. septembril Tartus peetud esimese omavahelise mängu võitis Tartu Ülikool napilt 72 : 70.

Tallinna Kalevi peatreener Rauno Pehka: „Tartu on sel hooajal näidanud väga head minekut. Nad on lõplikult komplekteeritud ja igal positsioonil on mitu head mängijat. Meie jaoks on see hea test mängida nii tugeva Eesti meeskonnaga. Meil on olemas jõudu välismaalase näol, peame olema targad ja tegema häid otsuseid. Proovime hoida vaimu tugeva ja areneda iga mänguga.“