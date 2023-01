Saksamaa esiliigasse siirdunud Karol Mets: Zürichis öeldi, et mu roll on hooaja teisel poolel väiksem

Nii läks Mets Zürichi peatreeneri ja spordidirektori jutule. „Üritasin aru saada, et milline on minu roll hooaja teises pooles. Kuna eurosari ja karikas said klubi jaoks läbi, siis hooaja lõpuni on meeskonnal üks mäng nädalas ja nii palju enam ei roteerita. Oleks Zürichis öeldud, et ma ei tohi lahkuda, siis oleks see olnud märk sellest, et nad näevad mul suurt rolli. Aga nad ütlesid, et võin minna laenule. Zürichist lahkumise eesmärki mul polnud, sest mulle meeldis ja meeldib klubis siiani. Kuid suusõnaliselt öeldi, et mul roll on hooaja teises pooles väiksem ja ma selles vanuses ei tahtnud olla statisti rollis,“ selgitas 29-aastane keskkaitsja Saksamaa esiliigasse laenule minekut.