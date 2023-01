Ringe valesti lugenud Itaalia suusataja läbis MK-etapil konkurentidest kolm kilomeetrit pikema distantsi

Loomulikult teeb Abrami prohmakas teistele meestele nalja. Rootslane William Poromaa sõnul on suusatajad ennegi teinud prohmakaid, aga tavaliselt saadakse sellest aru ja pööratakse õigele teele. „Kuid ma pole iial kuulnud, et keegi oleks lisaringi suusatanud. Vägev värk. Mehel oli muljetavaldav soov võistelda,“ rääkis Poromaa lõbusalt.

Abrami meeskonnakaaslane Federico Pellegrino tõdes, et eksinud sportlane sai koondises kõvasti puid alla. „Eks mingil hetkel pidime lõpetama. Võite ette kujutada, et ta polnud juhtunu üle kuigi õnnelik,“ muljetas Itaalia suusaäss, kes enda sõnul on isegi sarnase apsaka teinud. „Tegin selliseid asju umbes kaheksa- või kümneaastaselt, aga sain õppetunni. Aga keegi ei saa öelda, et nendega ei või sellist asja juhtuda. Kui sul on hapnikukraanid kinni, siis mõnikord ongi raske keskenduda.“