Frank Liivak sai klubikaaslaseks Eesti koondislase

Vaštšuki CV on päris kirev. Noorena sai ta jalgpalliharidust Venemaa klubis Moskva Dinamo ja inglaste Readingus, hiljem on ta esindanud teiste seas Läti satsi FC Riia, bulgaarlaste Sofia Levskit ning enne Ukraina sõja lahvatamist oli ta käed löönud sealse Poltava Vorsklaga. Enne möödunud suvel Poola siirdumist mängis ta kodumaal Levadias.

„Mul on väga hea meel liituda suurepärase klubiga ja ootan väga fännidega kohtumist,“ ütles 11 mängus koondise sinist särki kandnud Vaštšuk Roversi pressiteenituse vahendusel. „Eelmisel hooajal vaatasin osasid Roversi mänge ja nägin, et tegu on tasemel võistkonnaga. Usun, et jõuame sel hooajal kaugele. Mulle tutvustati klubi visiooni, rääkisin peatreeneri ja ta abilistega ning nägin kõrgeid ambitsioone. Mul on ülemineku üle hea meel ja kavatsen anda endast igas mängus sada protsenti.“