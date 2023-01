DELFI ERISAADE | Kuidas lahendada jalgpallurite pildiskandaali? Uiboleht: kõik inimesed peaksid saama küsimustele vastused

Andrei Stepanovi Instagrami postitusest alguse saanud skandaalis on hulganisti olekseid ja polekseid. Kas jalgpalliliit saanuks algusest peale jõulisemalt reageerida? Kas mängijad, kes Nõukogude Liitu tagasi igatseva Karpiniga poseerisid, võinuks nõuda kamraad Stepanovilt pildi eemaldamist? Miks nad seda tänase päevani pole teinud? Miks on mängijate ja jalgpalliliidu sõnumid seni olnud niivõrd ümmargused? Äkki me otsime hoopis tonti sealt, kus seda pole?

„Tagantjärele vaadates saab palju asju teistmoodi teha. See on ka praegu nii,“ tõdes Uiboleht. „Ajalugu läheb tagasi eelmisse aastasse. Ma ei tea ju kõiki, kellega ühendust võeti, sest see polnud jalgpalliliidu korraldatud üritus ja need inimesed polnud jalgpalliliidu lähetusel. Mina tean, et 30. detsembril üks ajakirjanik pöördus Andres Operi ja Konstantin Vassiljevi poole ja uuris tausta ning rääkis ka teiste inimestega. Lõpuks helistas tagasi Andres Operile ja ütles, et ta ei kirjuta sellest teemast. Andres on mulle öelnud, et tema oli valmis seda olukorda selgitama.“