Gus Greensmith avalikustas uue hooaja plaanid

Greensmith roolis eelmisel kolmel WRC-hooajal M-Spordi poolt ettevalmistatud Fordi masinaid, ent uue aasta osas kaks osapoolt kokkuleppele ei jõudnud. 26-aastane britt teatas täna, et ta teeb sammu tagasi ja sõidab taas Rally2 tasemel.

„Pärast kaheksat Fordis veedetud aastat on aeg millegi uue jaoks ja selleks on Škoda Fabia RS Rally 2,“ ütles Greensmith, kellele hakkab masinat ette valmistama Saksamaal asuv Tokspordi meeskond. Esimese võistluse teeb 26-aastane britt märtsi keskel toimuval Mehhiko rallil, edasisi plaane piloot ei avanud.

Eelneval kolmel aastal sai Greensmith WRC-hooaja kokkuvõttes vastavalt 11., 9. ja 10. koha. Uuel hooajal on Rally2 tasemel konkurents päris tihe, sest lisaks Greensmithile võistlevad seal teiste seas ka Oliver Solberg ja Adrien Fourmaux. Nemadki alustasid eelmist aastat Rally1 autodega.

„Selle aasta WRC2 meistrivõistlused tulevad kõigi aegade konkurentsitihedamad ning seega olen väga rahul Toksporti ja Škodaga pakutava programmiga. See on päris kindel, et sel aastal veedan kõvasti aega autoroolis,“ lisas Greensmith. „Kuni märtsis algavad Mehhiko rallini keskendun ma auto testimisele.“