DELFI OTEPÄÄL | Mitme tähe puudumine muudab mängu lahtisemaks. Korraldajad töötavad samal ajal perfektsuse kallal

Kolmandat korda Otepääl toimuva kahevõistluse MK-etapi kodupubliku lemmik on mõistagi Kristjan Ilves. 26-aastane Ilves loodab Tehvandil heidelda medalite eest, kuid senine hooaeg on tal keeruliselt kulgenud. Ilvese parim tulemus on hooaja avaetapil Rukal saadud kuues koht. Seejärel on möödunud hooajal üldarvestuses viienda koha saanud kahevõistleja esikümnesse mahtunud ainult korra.