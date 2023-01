Venemaale tööle läinud Eesti U20 hokikoondise loots: mul tekkis vaba aega

Hokilegend Aleksandr Barkov seenior on ligi 30 aastat elanud põhjanaabrite juures. Ta ise pole Soome passi hankinud, kuid see on nii ta naisel kui ka poegadel, kellest Aleksandr juunior on riigi üks parim mängija. Isa Barkov töötas eelmisel aastal Eesti U20 koondise juhendajana, kuid aastavahetusel siirdus ta Moskva Spartaki noortetreeneriks.