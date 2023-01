DELFI OTEPÄÄL | Bendi pani kahevõistluse pausile: pean mõtlema tulevikule

„Ei tahaks öelda, et minu sportlase karjäär läbi on, pigem pausil,“ tunnistas Bendi optimistlikult, kuid kahtlevalt. „Kevadel-suvel tegin kõvasti trenni ja olin veendunud, et jätkan, aga see, et naiste kahevõistlus ei mahtunud Milano-Cortina olümpiamängude kavva, kärpis motivatsiooni. Lisaks läksin turundust õppima ja mulle pakuti tõhusat tööampsu, mis silmad särama pani ning seegi mõjutas otsust.“