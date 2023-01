DELFI FOTOD | Ilm mängis vingerpussi, kahevõistlejad Otepääl neljapäeval hüpata ei saanud

Kell 16 pidi algama meeste treeninghüpped, kuid keeruliste tuuleolude tõttu on see edasi lükatud. Parimal juhul algab treeningprogramm kell 16.30. Veidi hiljem tuli teade, et enne 17.30 kedagi hüppemäele ei lasta. 17.30 tuli teade, et neljapäeval kahevõistlejad hüppetorni ei pääse.