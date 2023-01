FIS-i peasekretär: isegi kui sõda lõppeb homme, ei luba me venelasi sel hooajal võistlema

„Ütlesin toona midagi sellist, mida polnud vaja öelda. See oli viga,“ rääkis Vion Norra ajalehele Nettavisen. „Mu naine on norralanna, seega tean, et see teema on teile tundlik.“

„Loodetavasti saab Venemaa-Ukraina sõda varsti läbi. Paraku ei näi asjad praegu nii olevat. FIS on teinud otsuse, et sel hooajal ei luba me võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlasi, treenereid ja tiimijuhte. Ükskõik, mis talve jooksul juhtub, siis otsus on tehtud ja see on selge. Ma ei tea, mida rahvusvaheline olümpiakomitee teeks, aga isegi kui sõda lõppeks homme, oleme FIS-is otsustanud, et nad on kogu hooaja eemal,“ lausus suusajuht.