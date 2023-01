Ott Järvela: Karpini pildiskandaal on kogu Eesti jalgpalli probleem

Järvela arvas, et skandaal, mis tekkis seoses eelmise aasta lõpus ekskoondislase ja praeguse jalgpalliagendi Andrei Stepanovi Instagrami kontole postitatud pildiga, pole veel kaugeltki vaibunud. Pildil olid kümme endist ja praegust Eesti koondise mängijat koos Narvas sündinud ja Eesti kodakondsust omava Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga, kelle seisukohad Ukraina sõja ja üldise poliitilise olukorra kohta on olnud vägagi vastuolulised.

„Ei paista küll, et see oleks lõppenud, pinged oleksid maandatud või tekkinud küsimused vastuse saanud. Ka eilsed avaldused tekitasid mõnes mõttes küsimusi juurde. Loll olukord on see kindlasti,“ arvas Järvela.

„Kõigi eelduste kohaselt, seni teada oleva info põhjal Eesti tegevkoondislased – Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper – seda sündmust nii ei planeerinud. Selle pildi postitas [jalgpalliagent] Andrei Stepanov, kes oli selle koosviibimise kokkukutsuja. Tema peamine ärisuund on Venemaa. Kahtlemata on äriliselt vägagi kasulik end näidata Venemaa koondise peatreeneriga samas lauas istumas, sest Venemaa turul, kus on keerulised ajad, on seoses Venemaa agressiooniga Venemaa Euroopa-suunaline jalgpallurite liikumine pea täielikult kokku kuivanud. See on põhjus, miks ta selle postitas ja miks ta pole seda endiselt maha võtnud.“