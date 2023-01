Kannapööre: Karol Mets lahkus Šveitsi meisterklubist ja hakkab mängima Saksamaal

Mets mängib St. Paulis laenulepingu alusel käesoleva hooaja lõpuni. Pärast seda on St. Paulil võimalus Mets endale osta.

„FC St. Pauli on minu jaoks suurepärane võimalus Saksamaal jalgpalli mängida. Klubi on rahvusvaheliselt tuntud, ootan esimest mängu väga,“ rääkis Mets oma uue klubi kodulehele.

Võistkonna spordidirektor Andreas Bornemann põhjendas Metsa värbamist asjaoluga, et St. Paulil on kaitseliinis mitmeid vigastusi. „Tahtsime keskkaitset kindlustada. Karoli toomisega on meie keskkaitseliin veelgi stabiilsem,“ ütles ta.