Kahevõistluse suurim nimi Jarl Magnus Riiber heitleb kurja parasiidiga ja ei saa Otepää MK-etapil osaleda

„Viimase kahe nädala probleemide tõttu ma Otepääle ei lähe,“ rääkis Riiber Norra rahvusringhäälingule. „Mul on parasiit, mis on minu vormi palju räsinud. Ma keha ei suuda toitu vastu võtta ja see on niimoodi olnud juba kaks nädalat.“

„Elasime lootuses, et suudan Otepääle minna. Olen kaotandu energiat ja see teeb suusasõidu palju raskemaks. Praegu pole mingit varianti, et mu keha normaalselt töötaks. Ka järgmine MK-etapp, mis peetakse Klingenthalis, on keeruline. Mul on enda tervise osas palju küsimusi. Proovin natuke liigutada ja vaatan, kuidas keha sellele reageerib,“ lisas ta.