Cristiano Ronaldo andis väidetavalt oma agendile kinga

Loomulikult on mängija Lähis-Itta siirdumise eest saanud kriitikat, kuid Ronaldot see jutt ei kõiguta. „See leping on ainulaadne, kuid ma olen ainulaadne mängija, nii et minu jaoks on see normaalne. Ma tõesti ei muretse selle pärast, mida inimesed ütlevad. Mul on tõesti väga hea meel siin olla. Olen uhke, et tegin oma elus suure otsuse. Minu töö Euroopas on tehtud. Ma võitsin kõik ja mängisin kõige tähtsamates klubides,“ lausus ta.