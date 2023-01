Rapla tõi korvi alla lisajõudu

Rapla peatreeneri Arnel Dedici sõnul otsis klubi meest, kes suudaks mängida nii nelja kui ka viie positsioonil. „Derrick on talendikas mängija nii ründes, kui ka kaitses. Mängija, kes on iga hooajaga muutunud aina paremaks ja hankinud kogemusi väga erinevates liigades. Derrick on tugev ja atleetlik mängija ning samas ka kiire ja täpse käega kaugvisetes. Just see, keda me otsisime,“ lausus ta.