Kuldar Sikk arstide hoole alla sattunud Benediktas Vanagasest: sõitsime kivisse ja ta sai pea pihta paugu

Kuldar Sikk tõdes Delfile, et temaga on kõik korras. „177. kilomeetril sõitsime rööpas mingisse kivisse, löök lõi meil reduktori ja pantseri katki, jäi ainult kaksikvedu. Benediktas sai pea pihta paugu. Kahtlustasime peapõrutust, sest tal pea valutas ja oli topeltnägemine, tahtis oksendada - peapõrutuse esmased tunnused. Jäime korraks seisma ja vaatasime, mis autol viga on. Siis ütles, et tal on halb olla. Sõitsime natuke maad edasi, teades, et kohe tuleb neutralisatsiooniala (kiiruskatse vahel olev ülesõiduala - toim) ja saab seal mõelda, mis teha,“ lausus ta.