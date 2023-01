KOMMENTAAR | SOS! Aidake Aivar Pohlakul pöörduda kiiresti tagasi normaalsusesse

Probleemiks pole mitte see, et kuulsad jalgpallurid eesotsas Konstantin Vassiljevi, Andres Operi ja Andrei Stepanoviga sõid õhtust Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga. See pole surmapatt. Probleem on, et ka mitu päeva hiljem pole ei nemad ega jalgpalliliit justkui aru saanud, miks suur osa Eesti ühiskonnast on ärritunud. Ja endiselt ei ole öeldud ühtegi sõna, mis olukorda parandaks, ehkki need sõnad on väga lihtsad.