FOTO | Ott Tänak jäi koos Paavo Järviga lumesaju tõttu USA lennust maha

Teatavasti liitus Tänak algavaks hooajaks M-Spordi rallimeeskonnaga. Briti tiim sõidab Ford Puma autodega ning algavaks hooajaks on neil olemas ka Fordi tehase tugi. Ford on teadupärast aga just USA autotootja.

MM-hooaeg algab juba 19. jaanuaril Monte Carlos. Tänak sõlmis M-Spordiga ühe aasta pikkuse lepingu ning ta on varasemalt tõdenud, et edasine sõltub algava hooaja tulemusest. Eksperdid on seejuures märkinud, et Tänaku tänavuse aasta palgaraha osas pani õla alla just Fordi tehas.