TIPPHETKED | Tarvas võitles ja pusis, kuid jäi Prometeile kindlalt alla

Eurosarjas tulemuse tegemist silmas pidades komplekteeritud Prometeil on Eesti-Läti liigas võitnud 16 mängu ja kaotanud ühe. Tarval on 14-st matšist kirjas üks võit.

„Mängime vastavalt võimalustele,“ lausus Lippasaar, kelle sõnul Tarva klubi kuhugi kadumas pole. „Laome vundamenti edaspidiseks. Paraku on praegu nii. Tuleb publiku ja toetajate käest andeks paluda, et sel hooajal on nii. Küll saame veel mõne võidu, iseküsimus, kas ja kuhu me sellega purjetame.“