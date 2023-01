OTSE DELFI TV-s | Sloveen hoidis Tarvast esimesel poolajal Prometei vastu mängus

Turniiritabelis asuvad meeskonnad täpselt erinevates otstes. Eurosarjas tulemuse tegemist silmas pidades komplekteeritud Prometei on Eesti-Läti liigas olnud seni selgelt parimaks klubiks. Ukrainalstel on kirjas 15 võitu ja üks kaotus, mis annab neile kindlalt esikoha. Ainus kaotus saadi BC Kalev/Cramolt, kes on praegu tabelis kümne võidu ja kolme kaotusega kolmas.

Tarvas on 16 meeskonna seas seni aga selgelt viimane. Rakvere meeskonnal on kirjas üks võit ja 13 kaotust. Eelviimane on Valmiera Glass Via kolme võidu ja 13 kaotusega.