OTSE DELFI TV-s | Visketabavusega hätta jäänud Kalev/Cramo kaotas Šiauliai vastu avapoolaja 15 punktiga

Kalev/Cramo on A-alagrupis teeninud seni kaks võitu ja kirja on läinud ka üks kaotus. Võiduprotsendilt edestab eestlasi ainult BC Budivelnik, kellel on kirjas kahest mängust kaks võitu.

„ENBL liiga mängud võivad küll tunduda lisa riski või koormusena. Eriti arvestades, et jaanuaris ootab meid ka kolm Europe Cupi ja viis Eesti-Läti Korvpalliliiga mängu. Samas on ENBL näol tegemist huvitava rahvusvahelise liigaga, tänu millele saame häid mänge tugevate võistkondade vastu, mis annavad ka hea eelduse, et oleksime Europe Cup’i mängudeks valmis. Olulise aspektina võib välja tuua, et saame ka Eesti korvpallipublikule tuua uusi ja huvitavaid vastaseid. Kuigi turniir toimub olude sunnil TalTechi spordihoones, siis loodan, et saame korraliku kodupubliku toe, sest pealtvaatajate kaasaelamisest ja emotsioonidest ammutavad energiat ka meie mängijad. Näeme saalis!“ sõnas kohtumise eel Kalev/Cramo mänedžer Remo Kask.