Tabeliliider Arsenal viigistas Newcastle’iga. ManUnited võitis, kuid kaotas võika vigastuse saanud poolkaitsja

„On olukorrad, mis ei ole penaltid ja on olukorrad, mis on penaltid. Need olid mõlemad penaltid,“ teatas Arteta kohtumise järel.

Arsenal on 44 punktiga jätkuvalt tabeliliidriks. Ühe mängu vähem pidanud Manchester City on 36-ga teine. Arsenaliga võrreldes ühe matši enam pidanud Newcastle on 35-ga kolmas. Manchester United on samuti 35 punktiga neljas.