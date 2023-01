VIDEO | Kõrbes läks vaja kummikuid! Eestlased näitasid Dakari kolmandal päeval head kiirust

„Tore päev oli, nagu nad meil siin kõik tegelikult olnud on. Erinevalt eilsest oli tänase katse esimene pool kivivaba, saime liivasel rajal kiirelt sõita ja korra ka taganttuulega kätte saada meie masina tippkiiruse 171 km/h. See oli päris huvitav, sest vastutuulega me üle 140 km/h ei liikunud. Vihma tõttu tekkisid täna katsele ka jõed, mille läbimine oli kohati keerulisem ja kaotasime ka ühes neist aega. Õnneks leidsime lahenduse ja saime auto taas liikuma. Kiirus oli hea, enne seda olime seal 15. koha kandis. Ühe kontrollpunkti mitte läbimise eest saame ka trahvi aga suures osas liigume plaani kohaselt ja homme taas uus päev,“ võttis Männama kolmanda päeva kokku.