Levadia sõlmis lepingu mitmekülgse ukrainlasega

25-aastane Markovskyi alustas karjääri välismaal 2016. aastal, kui liitus Sloveenia kõrgliigas pallinud NK Rudariga. Hiljem on ta jõudnud leiba teenida veel Kreekas (klubid Aiginiakos FC, Trikala ning AS Rodos). Samuti on meie värskel täiendusel kirjas 56 mängu ja 6 väravat Küprose kõrgliigast (klubid Ethnikos ning Enosis).