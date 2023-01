Neymar langes terava kriitika alla: pidutsemas saad käia, aga Pele matustel mitte?

Kuigi Brasiilia väljaande UOL-i sõnul ei lubanud Neymari tööandija PSG jalgpalluril matusetalituseks kodumaale naasta, siis Datena arvates pole see piisav põhjus, et Pelega mitte hüvasti jätta.

„Kui Neymar tõesti tahtis, et ta vabaks lastakse, siis oleks ta siia tulnud. Ta oleks võinud vabalt PSG-d survestada nagu ta varasemalt on mitmel korral teinud, et siin pidutsemas käia. Miks mitte küsida PSG-lt luba, et Pelega hüvasti jätta,“ vihjas Datena ilmselt sellele, et praktiliselt igal kevadel käib Neymar Brasiilias oma õe sünnipäeva tähistamas.