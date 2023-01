Kohalikku jalgpalliturgu vaadates tundub, et talv võib tulla pigem vaikne. Kuid 2020. aasta meistri FCI Levadia ridades toimub nii mõndagi. Avalikkuse ette on seni jõudnud üksikud killud. Siiski on selge, et praeguse seisuga siirdub välismaale vähemalt kolm Levadia eesti rahvusest mängijat. Ilmselt on klubiga liitunud üks Brasiiliast pärit ründaja. Suure koosseisuga Flora võib samal ajal hakata konkurente tugevdama. Nõmme Kalju üritab omakorda ära kasutada Levadias ja Floras toimuvat. Paide Linnameeskond jätkab neile edu toonud rajal.