KUULA | Kaarel Nurmsalu värvikas sportlastee. Naer läbi pisarate, mida kõike on hüppemäel juhtunud

Vestleme tunni jooksul enamjaolt Nurmsalu sportlasteest, aga mitte ainult. Puudutame ka üldisemaid teemasid, mis hüppamist ja kahevõistlust saadavad. Näiteks. Mida peab suusahüppaja lisaks hüppamisele veel väga hästi oskama? Kahte asja. Peab suutma näljasena ringi käia näoga, et tal on kõik hästi ning peab olema osav näputöös, kui suusahüppekombinesooni on vaja ei tea mitmes kord kohendada ja nõudmistega vastavusse viia.

Toitumise teema suhestub suusahüpetega väga otseselt. Et kaugele lennata on vaja olla õhuke, aga... vahest võib kõhu ka korralikult punni laadida.

Suusahüppajate kõige kõvem söömaaeg on kevadel, hooaja lõpus Planica lähedal Kranjska Gora külas, kus asub suurepärane pizzarestoran. „Sinna maanduvad siis kõik suusahüppajad pärast hooaja viimast hüpet. On see neljapäeval, reedel, laupäeval või pühapäeval. Ja seal süüakse end täiesti kõveraks,“ muljetab Nurmsalu, kes nägi sportlasteel hirmsal kombel vaeva kaalus püsimisega. Tema normaalkaal on 14-15 kilogrammi enam kui hüppamiseks vaja oli. Ja see on painav. Saab kuulda päris mahlakaid lugusid. Elevant suusahüppetornis? No mitte päris.

Suusahüppajate sportlasteele satub kindlasti võistlusi, mille kohta annab öelda: „Jumal tänatud, et ma hüppelt tervena tagasi tulin.“ Nii ka Nurmsalul. Ta meenutab 2014. aasta märtsi võistlust Trondheimis: „Sain sellise tuule, millega ei tohi kedagi tornist alla lubada. Aga loomulikult ei teinud seda keegi meelega. Lihtsalt vahel tuleb ette, et tuul kehvasti keerab. Reeglina need asjad lõppevad selliselt, et sportlane viiakse mäe alt kiirabiga minema. Treener läks selle peale muidugi väga põlema ja lõhkus kohtunike ruumide ukselingid ära. Ja eks seal natuke skandaali oli. Aga, mis seal ikka, elu läks edasi.“