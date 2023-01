Uue spordiaasta ennustus: Tänak tuleb maailmameistriks, Kanepi on kõvem kui Kontaveit ning ujujad ja Sildarud teevad tegusid

Kas Tänak tuleb maailmameistriks?

Ralli ekstšempionil Ott Tänakul ei olegi ühtegi teist eesmärki kui taas tiitel võita, teised-kolmandad kohad teda ei huvita. Pole kahtlust, et Tänak on kiire, saaks ta vaid samaväärse auto... Hyundai ei sobinud, aga vahest on M-Spordi Ford Puma parem? Teisalt, kas Ford peab Tänaku sõidustiilile vastu? Näis. Igatahes tuleb ralliaasta põnev, kui Tänak, valitsev meister Kalle Rovanperä ja igavene teine Thierry Neuville lahingut löövad.