Küsimusi tekitanud ankeedid aasta sportlaste valimisel. Discgolfi- ja motoliit annavad aru

30. detsembril Alexela kontserdimajas toimunud „Spordiaasta tähed“ galal said kuldsete Kristjanitega pärjatud naissportlastest freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja meestest kümnevõistleja Janek Õiglane. Valiku tegemises on aastaid osalenud kolm osapoolt: rahvas, spordiajakirjanikud ja spordialaliidud. Nii ajakirjanike kui ka alaliitude hääled on detailselt avalikud.