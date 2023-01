KOMMENTAAR | Õhtusöök Vene diktaatori lemmiklapsega

Tegelikult on see ju vaid aastakümneid Eestis kestnud kohaliku jalgpalli ja jalgpallijuhi autoritaarse aupaiste toetamise ja kinnitamise tagajärg, mis tänaseks on välja jõudnud juba tervet kohalikku jalgpalliautoritaari perekonda hõlmavaks tegevuseks. On antud suuri riiklikke rahalisi vahendeid, vaadatud õiguskaitseorganite poolt kahtlastele finantstehingutele „iseendaga“ läbi sõrmede, lastud põhimõtteliselt ära osta miljoni euro eest Eesti Rahvusringhäälingu spordistuudio ning eraldatud piiramatult eetriaega, kui jalgpalli juhtkond seda vajab.