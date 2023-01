VIDEOD | Dakari teine päev kujunes Eesti meeskondadele keeruliseks. Männama: seiklused leidsid meid ise üles

Toomas Triisa sõnul oli katse väga raske, eriti just pinnase tõttu. „Uskumatult kivine oli see kõik, polegi sellist rada enne näinud. Üritasime küll olla võimalikult ettevaatlikud aga ikka need rehvid läksid. Siis oli edasi 350 kilomeetrit stressi, et ühtegi kivi enam ei tabaks. Kohati tulime ikka nii rahulikult, et terve rodu tuli meist mööda. Oluline on see, et oleme siin. Pimedas düünides sõita, see oli ka huvitav kogemus,“ lisas Toomas Triisa.

Kokku Triisale ja Meerule katselt 30. koht ja üldarvestuses on meeste positsioon T4 klassis 19. Kaotust liidritele, Marek Goczalile ja Maciej Martonile on 1.50:21.