USA ralliäss Ken Block hukkus traagilises õnnetuses

Motorsport.com kirjutab, et avarii juhtus esmaspäeval Ühendriikides Utah` osariigis. 55-aastase rallimehe hukkumist kinnitas tema rallitiim Hoonigan Racing Division. Märgiti, et ta oli visionäär ja ikoon, ent ennekõike isa ja abikaasa.

Wasatchi maakonna šerifijaoskond märkis oma avalduses, et Block sõitis mootorsaaniga järsust nõlvast alla, ent kaotas siis sõiduki üle juhitavuse, too paiskus tagurpidi ning kukkus Block`ile peale. Sõitja kuulutati sündmuskohal surnuks. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vaatamata sellele, et Block ei tõusnud kunagi MM-i tasemel autoralli absoluutsesse tippu, oli ta ala üks kuulsamaid nimesid. Blocki populaarsust näitab, et tema Hoonigani rallitiimil on Instagramis 4,5 miljonit jälgijat. Ta oli mitmel korral esindatud ka videomängudes nagu Dirt ja Need for Speed.