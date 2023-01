VIDEO | El Clasico võitnud Barcelona tõusis Hispaania kõrgliigas (ajutiselt) Baskoniast mööda

Nii Barcelonal kui ka Realil on 11 võitu ja kolm kaotust, sellega on nad tabelis esimesed. Täna õhtul on nende kõrvale võimalik tõusta Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubil Vitoria Baskonial (10-3), kes sõidab külla Granadale (5-8).