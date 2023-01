Vanagas probleemiderohkest Dakari ralli teisest katsest: loodan, et ei pea seda enam kunagi tegema

Toyota Gazoo Racing Baltics tiimi Toyota Hiluxiga sõitvad Vanagas ja Sikk kaotasid finišis katse võitnud Nasser Al-Attiyahile kolme tunni ja 23 minutiga.

2. etapil said Vanagas ja Sikk kirja 47. koha. Üldarvestuses kukuti 43. kohale. Kaotust liidrile on kogunenud kolm tundi, 53 minutit ja 44 sekundit, lisaks on saadud veel 15 minutit ja 10 sekundit ajatrahvi. Rallit juhib Carlos Sainz (Team Audi Sport) 2 minuti ja 12 sekundiga Katari rallimehe Al-Attiyahi (Toyota Gazoo Racing) ees. Kolmandat kohta hoiab prantslane Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team).

„Dakari korraldajad olid teinud hea katse. See oli väga tehniline ja keerukas. Esimesel kolmandikul läks meil päris hästi - liikusime kiiresti, kuid ma mõistsin, et kiiruskatse on pikk. Öeldi, et kivid on ainult alguses, aga tuli välja, et need olid igal pool. Ühel hetkel, umbes 180. kilomeetril, purunes meil rehv, ning kui me olime ratta ära vahetanud ja sõitma hakanud, lakkas roolivõim töötamast. Ning me pidime sõitma veel 300 kilomeetrit. Olen varem ilma roolivõimuta sõitnud ja randme murdnud, seega tean, kuidas see läheb,“ vahendab Leedu Delfi Vanagase sõnu.

„Meil õnnestus see parandada. Tuli välja, et probleem oli tõrkuvas rihmas. Vahetasime selle ära, enne mida pidime natuke suures düünis külg ees sõitma. Pärast rihma parandamist üritasime düünilt maha sõita, kuid tuli välja, et meid ootas 2-3-korruselise maja kõrguselt kukkumine. Õnneks ei juhtunud autoga peaaegu midagi, aga me lõhkusime veel ühe ratta. Velg läks paindesse ning purunes pooleks. Pärast düünilt laskumist tõstsime auto üles, et ratast vahetada. Liiva aga lendas ning paindesse läks ka hüdrojalg. Pidime kaua töötama, enne kui kõik korda saime.“