Pohlak koondislaste koosviibimisest Karpiniga: inimestevahelise sõpruse püsimine on vältimatu eeldus, et maailm võiks pöörduda tagasi normaalsusesse

Möödunud aasta lõpus istusid endised ja praegused Eesti jalgpallikoondislased ühises õllelauas Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga. Meie vutiliidu president Aivar Pohlak nentis, et inimeste tasandil on meie kohus lisaks kaastundele ning kannatavate abistamisele mõelda ka sellele, et mitte kaotada olulisi inimõigusi, mille hulka kuulub ka õigus kohtuda teistmoodi mõtlevate inimestega.