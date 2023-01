Maailma esireketi isa: olen kuulnud, et Anett Kontaveit on tennisest veidi väsinud

Kuigi Igal on passis vaid 21 eluaastat, siis poolatar on võitnud juba kolm suure slämmi turniiri ja olnud pikalt maailma esinumber. „Iga on kunagi öelnud, et tahaks karjääri vältel vähemal korra võita iga suure slämmi turniiri,“ tõdes papa Świątek, kelle silmis ei saa pikemat tulevikku siiski ette näha.

Maailma esireketi isalt uuriti nimelt, kas ta ei karda, et tütar kaotab ühel hetkel spordi vastu huvi. „See on väga suur ja mahukas teema. Iga on inimesena kindlasti väga organiseeritud. Mul on hea meel, et pärast saavutatut jäi ta iseendaks ja talle maakeeli öeldes ei löönud piss pähe. Tennises on aga kõige tähtsam perspektiiv, näiteks õnnestumine suure slämmi turniiridel. Ma arvan, et ta ei sea endale praegu selliseid eesmärke,“ jätkas Tomasz.

Isa sõnul mõtlevad tütar ja tema taustajõud ette aasta või kaks. Tema järgmine kindel siht olevat 2024. aasta olümpiamängud.

Oma mõttelõnga veeretustes jõudis Tomasz ka 27-aastase Anett Kontaveidini. „Tuleksin nüüd tagasi olulise sõna juurde – perspektiiv. Olen kuulnud, et Anett Kontaveit, keda ma väga imetlen, on täna tennisest veidi väsinud, mis on minu meelest kurb. Teisest küljest näen väljakul Idast märgatavalt vanemat Rafa Nadali ja Novak Djokovici. Minu arust tuleks neilt küsida, et mis neid motiveerib selles vanuses kõrgel tasemel mängima,“ tõi ta näiteks vastavalt 36- ja 35-aastased meestennisistid.

Tomasze sõnul on sportlaste otsused spontaansed ja individuaalsed, kuid samas on need mõjutatud lähikonna inimestest. „Ma tegelikult ei tea, milliseks kujuneb Iga tulevik ja kui suured on ohud. Praegu on mul hea meel, et ta naudib tehtut. Ta on viimasel ajal kõvasti töötanud ja hooajaks valmis,“ lisas maailma esireket isa.