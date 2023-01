Kümmekond aastat tagasi Arsenalis ja Liverpoolis mänginud jalgpallur kuulutas välja pankroti

Kuid karjääri vältel teenitud miljonid kadusid nagu Kert Ämmapetsil. Birminghami maakohtu väitel oli endine vutiäss võlgu pankadele, kommunaalettevõtetele kui teistele firmadele. Pennantile lähedane allikas ütles ajalehele The Sun, et jutt on pirakatest summadest. „Tema võlad on seitsmekohalised. Tema võlad maksuhaldurile ja pankadele on päris suured,“ tõdes ta.