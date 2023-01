Martina Navratiloval diagnoositi kurgu- ja rinnavähk

66-aastane Navratiloval läks kaelal paiste läinud lümfisõlmega arstide juurde. Samal ajal kui käisid tema kurgu-uuringud, siis leiti ka tema rinnast kahtlane vorm. Lõpuks selgus, et endisel tennisistil on üheaegselt nii rinna- kui ka kurguvähk.

„Kahekordne tagasilöök on tõsine, kuid on lootust parenemiseks,“ ütles Tšehhi päritolu ameeriklanna. „Ma loodan, et kõik läheb hästi. Tuleb keeruline periood, aga võitlen kõigega, mis mul on endast anda.“