VIDEO | Sebastien Loeb kukkus Dakari rallil suurest mängust, hädad tabasid ka eestlasi

Üheksakordne WRC-maailmameister Sebastien Loeb on aastaid üritanud enda auhinnakappi saada ka Dakari ralli võitu. Eelneval kuuel üritusel on prantslane jäänud parimal korral teiseks, väga-väga suure tõenäosusega jääb ta esikohata ka tänavu.

Loeb ja tema kaardilugeja Fabian Lurquin alustasid päeva teisel kohalt. 430 km pikkuse katse poolel maal kaotasid nad parimatele 20 minutit, katse finišis jäid nad võitjale Nasser Al-Attiyahile alla lausa tund ja 21 minutit. Prantslasele said saatuslikuks kolm rehvipurunemist. „Ma ei mõtle enam võidule. Võimalused üldarvestuses on kadunud,“ tõdes ta pettunult peale vaevalist päeva.

Üldarvestuses juhib jätkuvalt Audis istuv Carlos Sainz, ent Al-Attiyah on hispaanlasest vaid kahe minuti ja 12 sekundi kaugusel. Kokkuvõttes kolmas on Mathieu Serradori, kes jääb Sainzile alla enam kui 20 minutiga. Raskel katsel oli veel suuri kaotajaid.

Rehvipurunemistega oli hädas ka proloogi võitnud Mattias Ekström. „Meil oli liiga palju rehvipurunemisi ja lõpus hoidsime autot. Meie ees üks mootorrattur kukkus ja esimese autona peatusime, et teda aidata. Polnud lõbus päev ja oleme õnnelikud, et üldse finišisse jõudsime. Tee kõrval nägime seismas päris palju autosid, mis näitab, et see oli väga raske päev,“ selgitas ta.