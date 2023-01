Kahevõistluse valitseja Riiber: meie ala tulevik sõltub naistest ja eksperimendist „Kristjan Ilves“

Riiberi hooaja algus pole olnud täiuslik: kahevõistluse viimaste aastate valitseja on võitnud seitsmest võistlusest ainult neli. Kuid ta ei muretse liialt, sest kaotustel on kindel põhjus. „Esimestel etappidel tekkis probleem varustusega – ma ei saanud uusi hüppesaapaid õigeks ajaks kätte – ja Ramsaus olin tõbine,“ selgitas Riiber telefonitsi Eesti Päevalehele. „Ühe eesmärgi siiski täitsin: MK-sarja liidrivest on minu seljas.“