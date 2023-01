82-aastaselt teise ilma läinud jalgpallilegendi kohta on meenutatud kõiksugu detaile. Ent tagaplaanile on jäänud see, miks ei jõudnud vuti ainus kolmekordne maailmamemister kunagi ühtegi Euroopa suurklubisse? Pakkumisi oli loomulikult külluses ja allkirjastati ka lepinguid, kuid lõpuks jäi Pelé ikkagi sünnimaale. Tänapäeval oleks asjade selline käik loomulikult mõeldamatu. Peale selle on talle tagantjärele antud auhindu, mis aitavad teda paremini praeguste tähtedega võrrelda.