Sokust ilma jäänud Kalev/Audentes on toomas lisajõudu piiri tagant. Pastak: loodus tühja kohta ei salli

Tallinna Kalev/Audentesel on Eesti-Läti liigas 15 vooru järel kirjas kolm võitu ja 12 kaotust, sealjuures pooleli on kuuemänguline kaotuste seeria. Möödunud kalendriaasta lõpus selgus, et seni nende vormi kandnud 33-aastane Sten Sokk kolib Kreeka esiliiga satsi Kavala Eleftheroupoli. Ehkki paberil näib Kalevi meeskonna seis keeruline, siis mänedžeri Meelis Pastaku sõnul paanikat pole.