DELFI VIDEO | Hõbepalli võitnud Vassiljev: videost on näha, et Mattias tuletas oma sõnu kohe meelde

Vassiljev lõpetas sellega koondises ka üsna pika väravapõua. Eelnevalt oli ta skoorinud 2019. aasta 8. juunil matšis Põhja-Iirimaa vastu. Seekordset võiduväravat meenutades sõnas Vassiljev, et juba eelnevalt oli talle öeldud, et selles mängus ta ilmselt skoorib.

„Videost on näha, et Mattias (Käit) kohe rääkis mulle sellest. Igati fantastiline tunne oli jälle koondise eest väravat lüüa,“ sõnas Vassiljev. „Auhind on alati eriline.“