DELFI FOTOD | Vassiljev võitis oma seitsmenda Hõbepalli, Kubassova teise järjestikuse Annika

6) Henri Anier vs Malta (#6) - 21 punkti

7) Sergei Zenjov vs Läti (#11) - 19 punkti (1 esikoht)

8) Henri Anier vs Malta (#4) - 15 punkti

9) Robert Kirss vs San Marino (#1) - 14 punkti (1 esikoht)

10) Henri Anier vs San Marino (#7) - 10 punkti

11) Rasmus Peetson vs Leedu (#13) - 7 punkti (1 esikoht)

12-13) Rauno Sappinen vs Malta (#5) ja Henri Anier vs San Marino (#10) - 3 punkti

1) Vlada Kubassova vs Leedu (#10) - 144 punkti (25 esikohta)

2) Lisette Tammik vs Kasahstan (#5) - 111 punkti (5 esikohta)

3) Vlada Kubassova vs Leedu (#9) - 33 punkti

4) Liisa Merisalu vs Fääri saared (#13) - 31 punkti

5) Getter Saar vs Kasahstan (#6) - 30 punkti

6) Vlada Kubassova vs Fääri saared (#12) - 27 punkti

7) Kairi Himanen vs Kreeka (#1) - 24 punkti

8) Kristina Bannikova vs Leedu (#8) - 20 punkti

9) Lisette Tammik vs Leedu (#7) - 14 punkti

10-11) Getter Saar vs Kasahstan (#2) ja Kairi Himanen vs Kasahstan (#3) - 7 punkti

12) Mari Liis Lillemäe vs Montenegro (#14) - 2 punkti

13-15) Getter Saar vs Kasahstan (#4), Lisette Tammik vs Fääri saared (#11) ja Kristina Bannikova vs Montenegro (#15) - 0 punkti